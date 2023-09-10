إثيوبيا تعلن اكتمال ملء خزان سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على أنه الأكبر في إفريقيا، ممّا يهدّد بإعادة إشعال التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.
يأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب (أغسطس)، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان (أبريل) 2021.
وكتب أحمد عبر منصة “إكس” “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف “واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا الى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية”، لكنه أكد أن بلاده “ستنجز ما تعهدت به”.
يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليار دولار، وهو يدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.
ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة.
وتخشى مصر والسودان من أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.