إثيوبيا تعلن اكتمال ملء خزان سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد انتهاء عملية ‏تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على ‏أنه الأكبر في إفريقيا، ممّا يهدّد بإعادة إشعال التوترات ‏الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر‎.‎

يأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث ‏في 27 آب (أغسطس)، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان ‏‏(أبريل) 2021‏‎.‎

وكتب أحمد عبر منصة “إكس” “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة ‏الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد ‏أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث‎.‎

وأضاف “واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا الى ‏التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية”، لكنه أكد ‏أن بلاده “ستنجز ما تعهدت به”. ‏

يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، ‏وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليار دولار، وهو يدخل في ‏صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام ‏‏2011‏‎.‎

ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر ‏وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من ‏الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم ‏حوالى 120 مليون نسمة‎.‎

وتخشى مصر والسودان من أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات ‏المياه لديهما.