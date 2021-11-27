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إثيوبيا تعلن قرارا جديدا بشأن سد النهضة

27 - نوفمبر - 2021
سد النهضة

سد النهضة

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أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، عن قرب توليد 700 ميجاواط من الكهرباء عبر سد النهضة الذي تخوض من أجله مفاوضات شاقة مع مصر والسودان.

وقال وزير المياه الطاقة الإثيوبي، هبتامو إتافا، في تصريحات صحفية، إن أعمال البناء في السد تسير بشكل مستمر وفق الخطة الموضوعة لتوليد الطاقة الكهربائية في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن بناء سد النهضة سيخلق فرصًا مستقبلية للشعب الإثيوبي ويوفر الطاقة دون انقطاع وبشكل منظم يلبي متطلبات التنمية في البلاد.

وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن الأعمال الروتينية في بناء السد مستمرة بجانب الأعمال المتواصلة للاستفادة من عملية الملء الثاني التي تمت يوليو/تموز الماضي لتوليد ما بين 600 إلى 700 ميجاواط من الكهرباء.

وكان الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب أبرز التحديات التي واجهتها المفاوضات المستمرة منذ عقد بين الدول الثلاث.

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