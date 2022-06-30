إثيوبيا تعلن مقتل 338 شخصا في منطقة أوروميا

قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 338 شخصا قتلوا في الجزء الغربي من منطقة أوروميا الإثيوبية في وقت سابق هذا الشهر.

وشهدت أوروميا، التي تضم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ومجموعات أخرى، اضطرابات على مدى سنوات ترجع إلى مظالم تتعلق بالتهميش السياسي وإهمال الحكومة المركزية لها.

وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للصحفيين “وفقا للبيانات التي تلقيتها من منطقة أوروميا أمس بلغ عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن 338 شخصا”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إثيوبيا مقتل نحو 345 من عناصر جماعة “أونق شني” التي تصنفها أديس أبابا “إرهابية”، في إقليم أوروميا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، إن القوات الخاصة لأوروميا والمليشيات بالإقليم تمكنوا من القضاء على 345 من عناصر جماعة “أونق شني” التي كانت تنشط بعدة مناطق بالإقليم، وترتكب عددا من الجرائم.

وأضاف البيان أن من بين القتلى أربع قادة حرب بالجماعة، مشيرا إلى إصابة عدد كبير من المسلحين في العمليات العسكرية، وأسر آخرين، دون تحديد.

وجماعة “أونق شني” المسلحة تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة “كومسا دريبا” المعروف بـ”جال ميرو”، وصنفها البرلمان الإثيوبي مؤخرا على أنها من الجماعات الإرهابية.