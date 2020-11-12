إثيوبيا تقرر إقامة حكم “انتقالي” في أجزاء من تيغراي

بعد ان سيطرت قوات الحكومة الإثيوبية الاتحادية على أجزاء من ولاية تيغراي في شمال البلاد أعلنت الخميس، أنها ستقيم “إدارة انتقالية” فيها.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن وزير الدفاع كينيا ياديتا، فإنه “في مواجهة سيطرة القوات المحلية المتمثلة بجبهة تحرير تيغراي، فإن الحكومة قررت إقامة إدارة انتقالية في أجزاء من الولاية الشمالية”.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الوزير أشار إلى أن “قوة الدفاع ستقدم هذه العصابة الإجرامية للعدالة في أسرع وقت”، وحث القوات المحلية على الاستسلام أو محاربة قادة تيغراي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أعلن اليوم الخميس، أن الجيش الوطني عثر على جثث من أفراده وقد تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم في ولاية تيغراي، فيما كشف مسؤول عسكري إثيوبي أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قتلت جنود الجيش الوطني الإثيوبي وألقت جثثهم عراة لتأكلهم الذئاب البرية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم الخميس أن مجلس النواب وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه، بينهم دبرصيون جبر مكئيل، رئيس منطقة تيغراي، وذلك بحسب “رويترز”.