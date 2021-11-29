إثيوبيا تنفي قتل جنود سودانيين في اشتباكات على الحدود

نفى قائد الجيش الإثيوبي اتهامات بأن قواته قتلت جنودا سودانيين على الحدود بين البلدين، بحسب ما ذكره تلفزيون إي سات، الموالي للحكومة الإثيوبية ومقره الولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام سودانية قد قالت إن القوات الإثيوبية قتلت عشرات الجنود السودانيين في منطقة حدودية متنازع عليها.

ولكن قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال بيرهاندو جولا، قال إنه لا يوجد سبب لمهاجمة السودان، وإن البلاد “ليست في وضع” يسمح لها بتنفيذ هذه الهجمات لأنها تقاتل متمردين في الشمال.

وقال قائد الجيش إنه يأمل في حل القضايا سلميا من خلال الحوار.

وتقول أديس أبابا إن الجيش السوداني توغل داخل الأراضي الإثيوبية، وهذه تهمة تنفيها الخرطوم التي تؤكد أنها استعادت السيطرة على مناطق كان يحتلها الجيش الإثيوبي لنحو ثلاثة عقود.

تأتي هذه التطورات بعد حالة من الهدوء النسبي أخيرا على الشريط الحدودي بين البلدين، الذي شهد معارك طاحنة خلال الأشهر الماضية.

ماذا قال السودان؟

زار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا بعد يوم من الاشتباكات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر عسكرية سودانية قولها إن ستة جنود سودانيين قتلوا السبت في هجوم شنته القوات الإثيوبية على موقع للجيش السوداني بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقال الجيش السوداني إن عناصر من الجيش الإثيوبي والميليشيات التابعة له هاجمت منطقة بركة نورين، مشيرة الى إن الهجوم يستهدف ترويع المزارعين وإفشال الموسم الزراعي.

وجاء في بيان للجيش نشر في وقت سابق على فيسبوك “هاجمت مجموعات من الجيش الإثيوبي والميليشيات قواتها في الفشقة الصغرى، مما أدى إلى وفاة (عدد من الجنود) … وردت قواتنا الهجوم وألحقت خسائر فادحة بالمهاجمين ومعداتهم”.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن أمين عام حكومة ولاية القضارف، التي تقع فيها منطقة الفشقة، تفقد الجرحى والمصابين في أحداث الفشقة الصغري “مشيدا بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري المنتشرة على طول الحدود مع إثيوبيا”.