الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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إثيوبيا.. مقتل وإصابات العشرات في ضربة جوية "مشتبه بها" في أمهرة

منذ 36 دقيقة
عناصر من الجيش الإثيوبي

عناصر من الجيش الإثيوبي

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كشف مسؤول في مستشفى اليوم الإثنين، أنّ 26 على الأقل قُتلوا في إقليم أمهرة في إثيوبيا، من جراء ما يشتبه أنها ضربة جوية مطلع الأسبوع، وذكرت منظمة حقوقية عينتها الدولة تفاصيل عمليات قتل مدنيين على نطاق واسع منذ اندلاع القتال هذا الشهر.

وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في بيان، إن القوات الاتحادية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا فانو من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى في الإقليم.

واندلع القتال بسبب اتهامات أطلقتها فانو بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات أمهرة لصالح المناطق المجاورة، ويشكل أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد وانتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتنفي الحكومة الإثيوبية اتهامات فانو، وهي ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين وكانت حليفًا لقوة الدفاع الوطني خلال حرب تيغراي. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش ورئيس الوزراء أبي أحمد على طلبات للتعليق اليوم الإثنين على الضربة الجوية المشتبه بها أو بيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وقال مسؤول المستشفى، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الضربة المشتبه بها أصابت وسط بلدة فينوتي سلام أمس الأحد.

وأضاف أن أربعة توفوا في المستشفى بينما لقي 22 آخرون حتفهم إما في مكان الحادث أو في الطريق إلى المستشفى. وقال المسؤول إن 55 آخرين يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم في الانفجار.

وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في البيان اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير موثوقة حول سقوط ضحايا من المدنيين في ضربات وقصف في فينوتي سلام وبلدات أخرى، من دون تحديد متى وقعت هذه الأحداث.

وأضافت أن العاصمة أديس أبابا شهدت اعتقالات واسعة النطاق لمدنيين ينحدرون من عرقية الأمهرة.

    المصدر :
  • رويترز

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