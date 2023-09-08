إثيوبيا.. مقتل 24 مدنيا على يد جنود خلال عمليات تفتيش في أمهرة

قال ستة سكان محليين إن جنودا إثيوبيين قتلوا نحو 24 مدنيا في منطقة أمهرة في أثناء عمليات تفتيش بالمنازل هذا الأسبوع، وذلك بعد أن هاجمهم رجال ميليشيات يقاتلون القوات الاتحادية منذ أكثر من شهر.

ولم يرد متحدثون باسم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء أبي أحمد على طلبات من رويترز للتعليق (الجمعة 8-9-2023).

وقال سكان لرويترز إن الضحايا في بلدة ماجيت بينهم أطفال ومسنون ولم يكن أي منهم ضمن الميليشيات.

وقال أحد السكان إنه رأى الجنود يقتلون شقيقه، بينما قال آخرون إنهم سمعوا طلقات نارية في أثناء عمليات التفتيش وأخبرهم جيرانهم بعد ذلك كيف جرت عمليات القتل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من وصف السكان للأحداث من مصادر مستقلة.

ولم تعلق الحكومة على ما أثير عن ارتكاب قواتها انتهاكات منذ اندلاع الصراع في أمهرة في أواخر يوليو تموز. وذكرت خلال صراع سابق في منطقة تيجراي المجاورة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تحترم حقوق الإنسان.

وقال بعض سكان بلدة ماجيت عبر الهاتف إن مقاتلين من ميليشيات فانو هاجموا موقعا لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في البلدة يوم الأحد وإن القتال بين الجانبين استمر بضع ساعات.

وأضافوا أن الجنود بدأوا عمليات التفتيش بعد أن هدأت الاشتباكات.