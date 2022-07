إثيوبيا: ملف سد النهضة خارج تفويض مجلس الأمن

ملف سد النهضة يتفاعل، وآخر مستجداته رفض إثيوبيا اقتراحات مصر والسودان بشأن إحالة مسألة الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي، متهمة إياهما بتقويض المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته اليوم الجمعة أنها بعثت الأربعاء الماضي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي رسالة رفضت فيها “آخر محاولات من مصر والسودان لإشراك مجلس الأمن في مسألة سد النهضة خارج تفويضه”.

ذكرت الرسالة أن الخطوات المصرية والسودانية الأخيرة تمثل استمرارا لنهج يهدف إلى “تقويض العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي وإعلانها عميدة فعالية في نهاية المطاف”، محذرة من أن هذا السلوك ينسف الثقة بين الدول الثلاث.

وحملت الرسالة القاهرة والخرطوم المسؤولية عن إحباط المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية تسع مرات والسعي إلى “خنقها” وإطالتها من خلال طرد مسائل لا تتعلق بالموضوع على النقاش وتدويل الملف بصورة غير ضرورية وجر الجامعة العربية إليه، مع تبديد “الجهود الصريحة والباعثة على الاطمئنان” التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى.

