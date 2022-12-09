إجتماع لـ ممثلين من روسيا وأميركا في إسطنبول

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه إن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في إسطنبول الجمعة.

وذكر التقرير أن الجانبين سيبحثان مجموعة من “المسائل الصعبة” من بينها التأشيرات وأعداد الموظفين في سفارتيهما وعمل مؤسسات كل جانب ووكالاته في الخارج من بين عدد آخر من القضايا.

وخفضت السفارة الروسية في واشنطن والسفارة الأمريكية في موسكو بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية من أعداد الموظفين، خلال سلسلة من عمليات متبادلة شهدت إعادة العشرات من الدبلوماسيين الأمريكيين والروس لبلادهم.

واجتمع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي مع وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي.آي.إيه” في العاصمة التركية أنقرة يوم 14 نوفمبر\تشرين الثاني، وهو الاجتماع الأرفع مستوى وجها لوجه بين الجانبين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير\شباط.