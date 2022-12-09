الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجتماع لـ ممثلين من روسيا وأميركا في إسطنبول

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 1:59 مساءً
علم روسيا واميركا

علم روسيا واميركا

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه إن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في إسطنبول الجمعة.

وذكر التقرير أن الجانبين سيبحثان مجموعة من “المسائل الصعبة” من بينها التأشيرات وأعداد الموظفين في سفارتيهما وعمل مؤسسات كل جانب ووكالاته في الخارج من بين عدد آخر من القضايا.

وخفضت السفارة الروسية في واشنطن والسفارة الأمريكية في موسكو بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية من أعداد الموظفين، خلال سلسلة من عمليات متبادلة شهدت إعادة العشرات من الدبلوماسيين الأمريكيين والروس لبلادهم.

واجتمع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي مع وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي.آي.إيه” في العاصمة التركية أنقرة يوم 14 نوفمبر\تشرين الثاني، وهو الاجتماع الأرفع مستوى وجها لوجه بين الجانبين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير\شباط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
سيرغي ريابكوف: اميركا تسعى لقطع إيرادات الصادرات الروسية
الروسي فيكتور بوت الملقب بـ"تاجر الموت"
من هو الروسي فيكتور بوت الملقب بـ"تاجر الموت" ؟
المانيا
ألمانيا تدين بشدة إعدام إيران لـ محسن شكاري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قائد الجيش جوزاف عون
العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
سمير جعجع
جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة
احتجاجات إيران تتواصل
إنتفاضة إيران
مع تصاعد الاحتجاجات.. مسؤولو النظام الإيراني وعائلاتهم يبحثون عن مأوى في هذه الدولة!