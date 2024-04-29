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إجتياح رفح.. تحذير مصري فرنسي من "صراع أوسع"

منذ 10 دقائق
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شددا وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الفرنسي ستيفان سيغورنيه على أنه لا سبيل لاحتواء الأزمة في قطاع غزة من دون تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما، الإثنين، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، على أهمية منع أي تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة للحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة في صراع أوسع يدفع بها إلى طريق غير معلوم العواقب.

الوزيران أعلنا الرفض المُطْلَق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويزيد من خطر تأجيج التصعيد الإقليمي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن الشق الأكبر من المناقشات بين الوزيرين تركز على التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ارتباطاً بالحرب في قطاع غزة، وما يرتبط بها من تصعيد في الضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر، حيث تناول الوزيران التحركات الدولية الهادفة لتحقيق إنفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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