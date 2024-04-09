إجراءات أمنية مشددة في باريس: داعش يهدد دوري الأبطال

عزّزت السلطات الفرنسية الإجراءات الأمنية “بشكل كبير” في باريس، عشية مباراة باريس سان جرمان الفرنسي، وضيفه برشلونة الإسباني، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما أصدر تنظيم “داعش”، “تهديدا”، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الثلاثاء.

وقال الوزير: “عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية” بعد “تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم “داعش” علنا”.

وأكد أن التنظيم المتشدد وجه تهديدا لجميع مباريات الدور ربع النهائي، الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس سان جرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن “داعش” هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به”.

ويلعب الثلاثاء أرسنال الإنكليزي مع بايرن ميونيخ الألماني في لندن، وريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنكليزي في مدريد، والأربعاء أتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني في مدريد.​