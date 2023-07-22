إجراءات تدقيق حدودية قبيل زيارة البابا للبرتغال

أعادت البرتغال اعتباراً من السبت العمل بإجراءات تدقيق ‏عشوائية عند الحدود تحضيرا لزيارة البابا فرانسيس وزهاء ‏مليون شخص يتوقّع قدومهم للمشاركة في اليوم العالمي ‏للشباب‎.‎

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء “الاستثنائي” الذي سيبقى ‏قائما حتى السابع من آب (أغسطس)، تمّ اعتماده “للحؤول ‏دون تهديدات محتملة للنظام العام والأمن الداخلي”‏‎.‎

وأوضح وزير الداخلية جوزيه لويس كارنيرو الجمعة أن ‏إجراءات التدقيق الحدودية ستكون “عشوائية وغير منهجية”، ‏وأن ذلك سيتمّ بالتنسيق مع سلطات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا‎.‎

وتتوقع البرتغال استقبال ما يصل الى مليون مؤمن من حول ‏العالم لحضور تجمع الشبان الكاثوليك بين الأول من آب ‏‏(أغسطس) والسادس منه‎.‎

وكان من المقرر أن تستضيف البلاد هذا التجمع في آب ‏‏(أغسطس) 2022، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كوفيد-19‏‎.‎

وأكد البابا فرانسيس الذي يتعافى من جراحة في البطن خضع ‏لها مطلع حزيران (يونيو)، حضوره. وتتضمن زيارته التي ‏تستمر خمسة أيام، جدولا حافلا يتضمن نحو 20 لقاء و11 ‏خطابا‎.‎