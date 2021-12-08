إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في مصر

أقرت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الجديدة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، أبرزها ارتداء الكمامة وتنظيم الاجتماعات، والحجر الصحي على القادمين إلى البلاد.

وينص القرار رقم 3400 لسنة 2021، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اتخاذ كل أو بعض التدابير الاحترازية، وبما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

وحسب نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح تولي إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من تلك التدابير.

وحدد القرار هذه التدابير بما يأتي:

1- تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

2- تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

3- تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

4- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

5- إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التي تقرها الجهات المختصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

6- حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية.

وحدد القرار مدة سريان الإجراءات بعام من تاريخ العمل بها، وأشار إلى “خضوع جميع التدابير الواردة بالقرار للمتابعة لتقدير الموقف”.