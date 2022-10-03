الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

عاجل

الصحافي غسان سعود لبرنامج "بدنا الحقيقة": ايران تساعد لبنان بالعديد من الامور وبطريقة إيجابية ولكن من ناحية أخرى تقوم بدور سلبي ايضاً

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

منذ ساعة واحدة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

تعهد زعماء المجر وصربيا والنمسا، الاثنين، بإجراءات جديدة لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان، حيث ترزح قوات مراقبة الحدود لضغط متزايد.

وقالت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام، تم اكتشاف 86581 دخولا غير نظامي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان، بزيادة 190 بالمئة عن العام الماضي.

وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، التي بدأت الجهود، إن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع خط دفاع الاتحاد الأوروبي الأمامي نحو مقدونيا الشمالية من الحدود الجنوبية للمجر مع صربيا، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإنشاء مناطق خارج حدود الكتلة لتقديم طلبات اللجوء.

وأضاف أوربان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي والمستشار النمساوي “هذا الخط الآن على الحدود الصربية المجرية. هذا ليس جيدا لصربيا ولسنا سعداء بهذا أيضا”.

وقال أوربان “إذا غيرنا قانون الاتحاد الأوروبي… فسيمكن تقديم طلبات اللجوء في نقاط خارج الاتحاد ولن يُسمح بدخول أوروبا حتى تقييم (الطلبات)”.

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إن بلاده ستوائم سياسات التأشيرات مع سياسات الاتحاد الأوروبي حتى لا يتمكن المهاجرون من استخدام صربيا باعتبارها أول دولة للدخول، مضيفا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الوافدين من سوريا وباكستان وأفغانستان.

لكنه أضاف أن صربيا لا تريد استضافة نقاط تلقي طلبات اللجوء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب مقابل الدولار
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
علما تركيا وليبيا
اتفاق تركي ليبي بشأن التنقيب المحتمل عن الطاقة في البحر
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
قلق فلسطيني من احتمال نقل السفارة البريطانية إلى القدس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!
حارة حريك
بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل