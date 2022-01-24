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إجراءات قضائية جديدة بحق خلية حزب الله في الكويت

منذ 9 ساعات
النيابة العامة الكويتية

النيابة العامة الكويتية

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أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً اليوم بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم مع منعهم من السفر، حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، إنه تبقى حتى الآن 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية، التي بلغ إجمالي المتهمين فيها 23 متهماً ما بين مواطنين ووافدين.

إلى ذلك، قال دفاع أحد المتهمين المحامي علي الصابري لـ «القبس»: لازلنا واثقين من سلامة موقف موكلنا وسنتصدى للاتهامات أمام المحاكم في حال تمت إحالته لمحكمة الجنايات وجميع الاعمال هي اعمال خيرية كانت تقام من 1992 امام مرأى ومسمع الجميع وليست في الغرف المغلقة.

وفي نوفمبر الماضي، شرعت النيابة العامة في دولة الكويت، في التحقيق مع الخلية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني بعد أيام من اعتقالهم، حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وأنهم لا يقومون بدعم الحزب.

واتهم الموقوفون حينها بتبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة “حزب الله”، والمشاركة في أعماله، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.

 

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