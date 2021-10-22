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إجراءات للحكومة الكويتية بحق المتخلفين عن الجرعة الثالثة

22 - أكتوبر - 2021
لقاح

لقاح

القبس
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كشفت وسائل إعلامية كويتية عن إجراءات ستتخذها الحكومة ضد المتخلفين عن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا والتي قررتها لمنع انتشار الوباء.

وقالت مصادر لصحيفة “القبس” إن الحكومة ستعيد التطبيقات المخصصة لشهادة التطعيم إلى اللون البرتقالي لمن يتخلفون عن التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة، مبينة أن هذا الإجراء موقوف على إبلاغ هؤلاء بموعد تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.

وأكدت المصادر أن تلقي الجرعة التنشيطية غير إجباري، إلا أن الحكومة حريصة على أن يتلقاها الجميع لمواجهة أي طارئ يخص الوباء.

وقالت المصادر إن عدد متلقي الجرعة الثالثة إلى الآن قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف شخص، وأن نسبة الطلبة الذين تم تطعيمهم بلغ 85%، محذرة من “ضعف في المناعة سيظهر شيئا فشيئا على متلقي اللقاح بعد شهرين وهو ما يجعل الحاجة للجرعة الثالثة أمرا ضروريا”.

يذكر أن الكويت تدخل، اليوم الجمعة، المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية، حسب ما خططت له السلطات، على أن يعود العمل في مطار الكويت بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من 24 أكتوبر الحالي.

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