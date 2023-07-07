إجراءات مرتقبة وصارمة لإدارة بايدن ضد التأمين الصحي "غير المرغوب فيه"

من المتوقع أن تقترح إدارة بايدن يوم الجمعة لائحة جديدة لتضييق الخناق على خطط التأمين الصحي قصيرة الأجل، هذا ما قاله خمسة من الديمقراطيين المطلعين على الأمر، والذين تم منحهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تفاصيل خطط البيت الأبيض لموقع POLITICO.

ستحد القاعدة التي طال انتظارها من توسع عهد ترامب في التغطية الصحية الهزيلة، والتي انتقدها الديمقراطيون وجماعات الدفاع عن المرضى لتقويض نظام برنامج أوباما للرعاية الصحية وحمايته الواسعة للمرضى الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض تركيز انتباه الأمة على جهود الإدارة لخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية لكبار السن، واتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بالرسوم غير المرغوب فيها، ومحاربة التضخم وتحسين الاقتصاد الكلي.

ومن المقرر أيضًا أن يلقي الرئيس جو بايدن خطابًا يوم الجمعة يروج فيه لأجندة الرعاية الصحية الخاصة به، والتي قال خلالها مسؤول في البيت الأبيض إنه يخطط “للإعلان عن إجراءات رئيسية لخفض تكاليف الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات صارمة بشأن الرسوم غير المرغوب فيها”.

إلا أن البيت الأبيض رفض التعليق، وحذر الديمقراطيون المطلعون على الأمر من أن توقيت الطرح قد يتغير.

لكن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض وافق على القاعدة المقترحة الأسبوع الماضي، وفقًا لإشعار مراجعة تنظيمي نُشر على موقعه على الإنترنت، في إشارة إلى أن اللوائح قد أزالت العقبات الداخلية النهائية. وتم تصميم سياسة الخطة الصحية الجديدة قصيرة الأجل “لضمان أن هذا النوع من التغطية لا يقوض قانون الرعاية بأسعار معقولة” وأسواق التأمين الصحي الأخرى، وذلك وفقًا لوصف القاعدة.

حددت إدارة أوباما في عام 2016 الخطط قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر في محاولة لجذب المزيد من الأشخاص إلى خطط على مدار العام يتم بيعها في التبادلات الفيدرالية والخاصة بالولاية الجديدة التي أنشأتها شركة أوباما للرعاية الصحية.

وتبنت إدارة ترامب لوائح في عام 2018 تسمح للأشخاص بالبقاء في خطط تأمين قصيرة الأجل لمدة 12 شهرًا وتجديد تلك الخطط لمدة ثلاث سنوات. وقد سخر النقاد في ذلك الوقت من الخطط قصيرة الأجل باعتبارها “غير هامة” لن تحمي الأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا.

يجب على شركات التأمين أيضًا نشر تحذير إلى جانب الخطط قصيرة الأجل لتنبيه المستهلكين إلى أنه ليس لديهم تغطية قوية.

على عكس الخطط المعتمدة في بورصة التأمين في برنامج أوباما للرعاية الصحية، لا تغطي الخطة قصيرة الأجل المزايا الصحية الأساسية. فعلى سبيل المثال، بعض الخطط تحد من زيارات الطبيب، والبعض الآخر لا يغطي العقاقير الطبية.

قال قادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية في إدارة ترامب إن الخطط تهدف إلى منح المستهلكين بديلاً لخطط برنامج أوباما للرعاية الصحية الأعلى سعراً.

يرد الديمقراطيون وجماعات الدفاع عن المستهلك بأن التوسع قصير المدى كان يهدف إلى تخريب برنامج أوباما للرعاية الصحية، الذي حاول ترامب دون جدوى إلغاؤه في عام 2017.

يمكن للولايات أن تقرر حظر الخطط قصيرة الأجل أو الحد من مدتها، وهناك 12 ولاية لا تقدم خططًا قصيرة الأجل اعتبارًا من مارس 2023.

بعد فترة وجيزة من تولي بايدن منصبه، وقع أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات لإعادة فحص أي سياسات “تقوض الحماية للأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا”، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهد الطريق لتراجع كبير عن الخطط الصحية قصيرة الأجل.

لكن العملية استمرت لأكثر من عامين، مما أحبط المدافعين والمشرعين الديمقراطيين الذين حثوا وزارة الصحة في مناسبات عديدة علنًا على التحرك بشكل أسرع.

ووفقًا لرسالة مؤرخة في فبراير 2022 من 38 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ واثنين من المستقلين، يأتي فيها أنه “يجب على سكرتير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، كزافييه بيسيرا، بذل كل ما في وسعه للحد من بيع مثل هذه الخطط”. ودعت الرسالة إلى الاستعادة الفورية لحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر وحظر بيع مثل هذه الخطط في جميع بورصات التأمين في برنامج أوباما للرعاية الصحية.