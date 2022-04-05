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إجراء أميركي جديد على مدفوعات الديون الروسية

5 - أبريل - 2022
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

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قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وكان نائب وزير الخزانة والي أديمو، قال في وقت سابق، إن الحكومة الأميركية وحلفاءها يخططون لفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الذين يساعدون الأوليغارشية الروسية على إخفاء أصولهم، بينما تعمل الحكومات أيضا على إجراءات جديدة تهدف إلى تعطيل سلاسل التوريد من أجل حرمان روسيا من الوسائل اللازمة لمواصلة حربها.

وفي أعقاب الحرب الروسية في 24 فبراير، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات ضخمة على العديد من البنوك الروسية، بما في ذلك بنك التنمية VEB RF و Bank Rossiya و Bank Otkritie، وشطب سبعة بنوك روسية من شبكة SWIFT المالية، بما في ذلك بنك VTB ثاني أكبر مقرض في روسيا.

كما تتوسع دائرة العقوبات التي تفرضها الدول على روسيا نتيجة ما تقوم به الأخيرة من غزو في أوكرانيا، حيث أفاد مؤخرا مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، بأن بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها.

كذلك، أعلنت المانيا أنها ستقوم بطرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

هذا، بعد دعوة معظم الدول لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان خاصة بعد أحداث بوتشا التي دفعت العالم الى التضامن مع أوكرانيا.

 

    المصدر :
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