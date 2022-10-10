إجراء احترازي.. نورد ستريم 2 تخفض الضغط في خط لأنابيب الغاز

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اليوم الاثنين إنها قامت بعملية متحكم فيها لخفض الضغط بأحد خطي الغاز كإجراء للأمان.

وأضافت أن الضغط في الخط (بي) قد خُفض لما يقرب من 50 بارا (وحدة لقياس الضغط). وأضاف أن هناك المزيد من خطوات الأمان “تتوقف على نتائج مسح خط الأنابيب والمناقشات مع السلطات المعنية”.

واكتُشفت تصدعات الشهر الماضي لم يعرف سببها للآن في ثلاثة من خطوط الغاز الأربعة التي تشكل خطي أنابيب نورد ستريم 1و2 تحت سطح البحر.

وأنحت روسيا باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في مهاجمة خطوط الأنابيب، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي في السبب المحتمل لحدوث التصدعات.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وقال: «العقوبات لم تكن كافية للأنغلو ساكسون، لقد انتقلوا إلى التخريب… من الصعب تصديق ذلك؛ لكن الحقيقة هي أنهم وراء تفجيرات خطوط أنابيب الغاز الدولية (نورد ستريم)».

ورداً على ذلك، رفض بلينكن اتهامات بوتين، قائلاً: «ليس لدي ما أقوله حول هذه المزاعم العبثية للرئيس بوتين، لجهة أننا أو شركاءنا الحلفاء مسؤولون في أي حال من الأحوال عن هذا الأمر».