إجراء احترازي.. هولندا تغلق سفارتها في طهران غدا

قالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان اليوم السبت إن هولندا ستغلق سفارتها في طهران غدا الأحد في إجراء احترازي، عازية ذلك إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

وأضافت الوزارة أنها ستتخذ غدا قرارا بشأن إعادة فتح السفارة يوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة بينما يترقب العالم ردا إيرانيا محتملا على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وسط تقارير دولية تفيد بأن الرد “وشيك”.

وتعرضت القنصلية الإيرانية مطلع الشهر الجاري لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي. ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنف أيضا مسؤوليتها عن الاغتيال.