الخميس 29 رجب 1443 ﻫ - 3 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجراء جديد ضد روسيا.. لندن تمنع الطائرات الروسية الخاصة من الهبوط في مطاراتها

26 - فبراير - 2022
مطار بريطاني

مطار بريطاني

A A A
طباعة المقال

تواصل الدول الغربية اتخاذ اجراءات تدخل في اطار فرض العقوبات على روسيا، ومحاولة تشديد الخناق عليها على الأصعدة الاقتصادية والدبلوماسية والمالية، لعلّ الأخيرة تضعف وتتراجع عن خطط توسع العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وفي آخر خطوات بريطانيا التصعيدية ضد روسيا، أعلن وزير النقل غرانت شابس،أنّ بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيّز التنفيذ في الحال ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي تغريدة على تويتر قال “شايس”: “لقد عزّزت الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكّن أيّ طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة، أو الهبوط (في مطاراتها) – قرار فوري التنفيذ”، مشيرا الى أنّ “تصرّفات بوتن غير قانونية، وأيّ شخص يستفيد من العدوان الروسي على أوكرانيا غير مرحّب به هنا”.

وجاء هذا القرار غداة فرض بريطانيا حظراً على شركة الطيران الروسية الوطنية “ايروفلوت”.

والمملكة المتحدة هي واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وعائلاتهم، وقد تعرضت حكومتها لانتقادات شديدة لعدم قيامها بما يكفي لمنع تدفّق أموالهم إلى هذا البلد.

ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة عقوبات فرضتها بريطانيا على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانشيز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
1370 قاذفا.. تجهيزات عسكرية إسبانية لدعم المقاومة الأوكرانية
مقاتلة روسية من طراز سو-27
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو توسع استفزازاتها.. أربع مقاتلات روسية تخترق مجال السويد الجوي
لقاء بين بوتين وماكرون
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ماكرون يكشف.. لهذا السبب سأبقي على قنوات الاتصال مع بوتين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الخطوط الجوية الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد انتهاك الحظر.. طرد طائرتين روسيتين من مجال كندا الجوي
مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
تجريد بوتين من الحزام الأسود
“السلام أغلى من الانتصار”.. الاتحاد الدولي للتايكوندو يجرّد بوتين من الحزام الأسود