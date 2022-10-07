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إجراء غير مسبوق.. تعيين خبير بحقوق الإنسان في دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن

منذ ساعة واحدة
شعار الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأغلبية مريحة، على مقترح لتعيين خبير مستقل جديد يُعنى بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في روسيا، متهمًا موسكو بخلق “مناخ يسوده الخوف” من خلال تبني القمع والعنف.

وصوّت 17 عضوًا لصالح المقترح مقابل اعتراض ستة. وهذه هي المرة الأولى التي يعيّن فيها المجلس مقررًا خاصًا لمراجعة سجل حقوق الإنسان لواحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

يأتي هذا بعد تشديد القوانين الروسية لمعاقبة الأفراد على ما تعتبره موسكو تشويهًا لسمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات مضللة، إلى جانب الإغلاق القسري لمنظمات لحقوق الإنسان من بينها ميموريال التي فازت بجائزة نوبل للسلام .

سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف “جينادي غاتيلوف” قال إن القرار يتضمن “سلسلة من المزاعم الخاطئة”.

وأضاف “هذا القرار مثال آخر على طريقة استغلال الدول الغربية لهذا المجلس للوصول لغاياتها السياسية”.

وكان تمرير القرار مبعث ارتياح للدول الغربية التي مُنيت بهزيمة تاريخية لدى محاولتها تمرير قرار يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وطرحت نحو 50 دولة مشروع القرار على المجلس، ومقره جنيف، منها كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا المجر، إضافة للولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا واليابان وكولومبيا.

    المصدر :
  • رويترز

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