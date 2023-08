إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات في روسيا

أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بإجلاء أكثر من ألفي شخص بينهم 405 أطفال، في المناطق المتضررة من الفيضانات في أقليم بريمورسك بالشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان، أن 4368 مبنى سكنيًا و5654 قطعة أرض شخصية و43 جزءًا من الطرق، لا تزال مغمورة بالمياه في المنطقة.

وأصبحت 28 بلدة محاصرة بالمياه، وأنشأت السلطات معابر مائية باستخدام القوارب للوصول إليها.

ولا تزال الكهرباء مقطوعة كليًّا أو جزئيًّا عن 13 بلدة وقرية في الإقليم، بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة جراء الفيضانات.

ووفقًا لوزارة الطوارئ، فقد أقيم 13 مركز إيواء مؤقتًا في المنطقة، يحتضن 550 شخصًا بينهم أكثر من 160 طفلاً. ويعمل ما مجموعه 653 من رجال الطوارئ و205 قطع من المعدات على إزالة آثار الفيضانات.

‼️ END TIME – Russia: The situation in Ussuriysk in the Primorsky Krai region is out of control after a dam have been collapsed. pic.twitter.com/yUDGIdBxH6

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 13, 2023