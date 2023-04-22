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إجلاء أكثر من 3000 مدني بعد العثور على قذيفة في بيلغورود الروسية

منذ 52 دقيقة
منطقة بيلغورود الروسية

منطقة بيلغورود الروسية

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قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية (السبت 22-4-2023) إن السلطات ستجلي أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مدينة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بعد العثور على قذيفة، وذلك بعد يومين من إلقاء طائرة حربية روسية قنبلة بطريق الخطأ على المدينة.

وكتب جلادكوف على تيليغرام أن خبراء المتفجرات في الجيش قرروا “تحييد” القذيفة في ساحة للتدريب.

وقال “قرر مقر العمليات إخلاء 17 مبنى سكني في محيط نصف قطره 200 متر. وبحسب البيانات الأولية، يزيد العدد على ثلاثة آلاف شخص. وسيجري توفير سكن مؤقت‭‭ ‬‬لمن يحتاج المساعدة”.

وقال مسؤولون روس إن طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-34، وهي طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، اسقطت عن طريق الخطأ قنبلة على بيلغورود، مما تسبب في وقوع انفجار وإصابة ثلاثة أشخاص.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين.

    المصدر :
  • رويترز

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