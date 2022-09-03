إجلاء الآلاف بسبب حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا

أتى حريق ينتشر بسرعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية على نحو 4000 فدان من الزراعات بحلول صباح (السبت 3-9-2022) وتسبب في إجلاء آلاف السكان الذين لحقت إصابات ببعضهم.

واندلع الحريق، الذي يسمى ميل فاير، أمس الجمعة على بعد نحو 370 كيلومترا شمالي مدينة سكرامنتو. وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق أنه تم بحلول صباح السبت احتواء 20 في المئة من الحريق.

وقالت السلطات إن التقارير تفيد بأن الحريق دمر نحو مئة منزل ومبنى.

وأعلن جافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يساعد السكان على طلب مساعدات اتحادية واستخدام موارد الولاية.

وواصل رجال الإطفاء فى مقاطعة لوس أنجلوس أمس الجمعة مكافحة حريق بالقرب من كاستايك، والذى استهلك أكثر من خمسة آلاف فدان وأدى إلى إغلاق بعض المناطق. وهناك حريق آخر شرق سان ديجو أدى إلى إخلاء السكان فى وقت مبكر الأسبوع الماضى وإغلاق معبر حدودى. وقد تم احتواء كلا الحريقين بشكل جزئى.