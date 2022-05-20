السبت 20 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين من آزوفستال

منذ 12 ساعة
A A A
طباعة المقال

أفاد قائد كتيبة آزوف الأوكرانية في بيان مصور نُشر اليوم الجمعة بأنه تم إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من مصنع آزوفستال في ماريوبول.

وذكر القائد دنيس بروكوبينكو في الفيديو الذي بث على موقع تيليجرام: “لقد أكدنا باستمرار على أهم ثلاثة شروط بالنسبة لنا: المدنيون والجرحى والقتلى”.

وتابع: “تم إجلاء المدنيين. تلقى المصابون بجروح خطيرة المساعدة اللازمة وتم إجلائهم على أن يتم تبادلهم فيما بعد وتسليمهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا”.

وقال بروكوبينكو إن عملية نقل القتلى من مصنع أزوفستال، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول، لا تزال جارية. وقال: “أتمنى أن تتمكن أوكرانيا والأهالي في المستقبل القريب من دفن جنودهم بشرف”.

    المزيد من أخبار العالم

    فلاديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي يدعو شركاء أوكرانيا لتبني اتفاقية “هامة”.. إليكم التفاصيل
    القوات الروسية في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن انتهاء حصار آزوفستال وتكثف هجماتها على دونباس
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
    مساع بريطانية – تركية لفتح طرق الإمداد أمام مخزونات الحبوب الأوكرانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ظاهرة غير مشروعة تلحق ضررًا بسائقي السيارات العمومية.. ماذا في التفاصيل؟
    صورة مجهرية للحيوانات المنوية
    تحذير للرجال.. هذه الأعراض تدل على ضعف الحيوانات المنوية!
    الدولار
    تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!