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إجلاء المئات من منازلهم وسط انتشار حرائق الغابات في فرنسا

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 11:57 صباحًا
حرائق فرنسا- ارشيفية

حرائق فرنسا- ارشيفية

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قالت السلطات الفرنسية الجمعة إنه تم إجلاء مئات آخرين من منازلهم مع استمرار اندلاع حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة في جنوب غرب البلاد.

ويكافح أكثر من ألف من عمال الإطفاء، بدعم من تسع طائرات لرش الماء، منذ يوم الثلاثاء للسيطرة على حريقين أججتهما الحرارة الشديدة والرياح القوية.

وقالت سلطات مقاطعة جيروند حيث تشتعل النيران “الوضع ما زال صعبا”، وذكرت السلطات أن الحرائق أتت حتى الآن على 7300 هكتار، بزيادة ألفي هكتار خلال الليل.

وقال عمال الإطفاء إنه تمت السيطرة على حريق غابات آخر اندلع بالقرب من بلدة تاراسكون في جنوب شرق البلاد أمس الخميس وأحرق ما لا يقل عن ألف هكتار.

كما اندلعت حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا وكرواتيا، مما أدى إلى احتراق منازل وتهديد سبل العيش. وتشهد معظم أنحاء أوروبا موجة حارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 45 درجة مئوية في بعض الأجزاء.

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