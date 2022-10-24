إجلاء مئات الآلاف في بنغلادش بسبب إعصار سيترانج

أجلت السلطات في بنغلادش، الاثنين، مئات الآلاف قبل وصول إعصار سيترانج إلى اليابسة وسط مخاوف من تسببه في أضرار جسيمة بالمنازل والمحاصيل وتعطل الطرق وخطوط الكهرباء.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يضرب سيترانج، الذي يقترب من خليج البنغال، الساحل الجنوبي قرب منطقة خيبوبارا في باريشال شيتاجنج في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وتصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة.

وتوقع المكتب ارتفاع مياه البحر ثلاثة أمتار، وهو ما من شأنه أن يتسبب في غمر المساكن الطينية على طول الساحل واقتلاع أبراج الاتصالات وغمر الطرق.

وقال إينامور رحمان، وزير الدولة لإدارة الكوارث، إن جميع سكان المناطق المعرضة للخطر بطول حزام الساحل تم إجلاؤهم إلى أماكن أكثر أمنا.

وأضاف رحمان أنه تم إقامة أكثر من سبعة آلاف مأوى من الأعاصير لاستيعاب ثلاثة ملايين نسمة.

وقالت الشرطة المحلية إن امرأة لقيت حتفها جراء سقوط شجرة عليها في حي ناريل جنوب غرب البلاد.

وقال محمد طاهر، وهو لاجئ من الروهينجا، لرويترز عبر الهاتف “كانت السماء تمطر بغزارة طوال اليوم. ندعو الله أن ينقذنا”.

وخزن عمال الإغاثة مستلزمات الطوارئ مثل الأغذية والقماش المشمع وأقراص تنقية المياه في مخيمات للاجئين تؤوي أكثر من نصف مليون من الروهينجا، القادمين من ميانمار، في ملاجئ واهية في كوكس بازار.

ونصح المسؤولون زهاء 33 ألف لاجئ من الروهينجا، نُقلوا من المخيمات إلى جزيرة معرضة لخطر الفيضان في خليج البنغال، بالبقاء داخل منازلهم.

كما تستعد السلطات في ولاية البنغال الغربية بالهند لمواجهة الإعصار. وصدر تحذير بشأن سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في البنغال الغربية.

وقال سانجيف بوندوبادهاي، نائب مدير دائرة الأرصاد الجوية الهندية، إن الإعصار اشتد في أثناء مروره فوق خليج البنغال. ومن المحتمل أن يمر بالقرب من منطقة سندربانس بولاية البنغال الغربية لكن العديد من المناطق ستتعرض لهطول أمطار غزيرة.

وتمركزت فرق الإنقاذ في المدن الساحلية ومناطق الجذب السياحي مثل ديكا وباكالي وجزيرة ساجار.

وقال بوندوبادهاي إن المياه في جميع الأنهار في دلتا سندربانس ترتفع وقد يصل ارتفاعها إلى ما بين 10 و 15 مترا لدى وصول إعصار سيترانج.