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إجلاء نحو 100 ألف شخص في كازاخستان بسبب الفيضانات

منذ ساعتين
زوارق قابلة للنفخ في مدينة أوسوريسك شرق روسيا التي عانت فيضانات نتيجة تحطم سد بعد الإعصار خانون

زوارق قابلة للنفخ في مدينة أوسوريسك شرق روسيا التي عانت فيضانات نتيجة تحطم سد بعد الإعصار خانون

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أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان اليوم الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، أنه تم إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص نتيجة لتفاقم الفيضانات. وأكدت الوزارة أن حالة الطوارئ ما زالت، سارية في ثمانية من أصل 17 إقليمًا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: “منطقتا كورجان وتيومين ستشهدان أياماً صعبة مقبلة… ستأتي مياه كثيرة”.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بعد إجلاء أكثر من 86 ألف شخص هناك بسبب الفيضانات. وقال توكاييف إن الفيضانات ربما تكون الأسوأ في 80 عاماً.

    المصدر :
  • رويترز

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