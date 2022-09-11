الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجلاء 200 شخص بعد زلزال هز غرب إندونيسيا بقوة 6.1 درجة

منذ 44 دقيقة
زلزال يضرب اندونيسيا- ارشيفية

زلزال يضرب اندونيسيا-ارشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إنه تم إجلاء نحو 200 شخص إلى مناطق آمنة بعد أن هز زلزال قوته 6.1 درجة عددا من الجزر في غرب إندونيسيا الأحد، مما تسبب في حدوث بعض الأضرار بالممتلكات.

وقالت السلطات إن الزلزال وقع في جزر مينتاواي غربي جزيرة سومطرة وكان على عمق 27 كيلومترا وأعقبه زلزال بقوة 5.3 درجة في نفس المنطقة، ولم يكن ثمة خطر من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن شخصا أصيب بجراح بسبب سقوط أشياء من الخشب على رأسه كما لحقت أضرار طفيفة بمدرسة وأحد المراكز الصحية.

وتقع إندونيسيا على جانبي “حلقة النار في المحيط الهادي”، حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطا زلزاليا متكررا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول
تنصيب تشارلز الثالث ملكاً
رئيس كوريا الجنوبية سيحضر جنازة الملكة إليزابيث
تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا
تنصيب تشارلز الثالث ملكاً
إعلان الملك تشارلز رسميا ملكا لأستراليا ونيوزيلندا
كورونا في الصين
كورونا الصين.. تسجيل 1303 إصابة جديدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كاميلا باركر والأمير تشارلز
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب
إيف جوبز
بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز
ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل