السبت 29 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 4 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجلاء 258 أفغانيا من كابل إلى الدوحة

منذ 3 ساعات
مطار كابل

مطار كابل

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن 258 أفغانيا “مهددين بسبب ارتباطاتهم”، تم إجلاؤهم من كابل الى الدوحة في قطر وسيرسلون قريبا إلى فرنسا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن طائرة استأجرتها باريس “سمحت بإجلاء 258 أفغانية وأفغانيا مهددين بشكل خاص بسبب ارتباطاتهم، ولا سيما الصحفيين، أو لارتباطهم بفرنسا”.

كما تم إجلاء 11 فرنسيا و60 هولنديا على متن الرحلة نفسها.

وقالت باريس في البيان إنه تم منذ 10 سبتمبر إجلاء 110 فرنسيين بالإضافة إلى 396 أفغانية وأفغانيا في 10 رحلات منفصلة نظمتها قطر، شاكرة مساعدتها في التخطيط لهذه العمليات المعقدة وتنفيذها.

ومنذ سقوط كابل في أغسطس بيد طالبان ورحيل الأميركيين، عمدت دول عدة إلى إجلاء رعاياها بالإضافة إلى أفغان مهددين على وجه الخصوص لكونهم خدموا مصالح أجنبية في السنوات الأخيرة.

كما أعلنت باريس في بيان مشترك مع السلطات في الدوحة، أنها سلمت “40 طنا من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات للشتاء مخصصة للمنظمات الدولية في أفغانستان”.

    المزيد من أخبار العالم

    إبراهيم رئيسي
    الحكومة الإيرانية بصدد تقديم تقرير عن أدائها خلال 100 يوم
    علم الصين
    مجلس الدولة الصيني يصدر الكتاب الأبيض
    انفجار في العاصمة كابل- أرشيفية
    بالفيديو: انفجار في العاصمة الأفغانية كابل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    برنامج ايران النووي
    مفاجأة مدوية.. علماء إيرانيون وراء تدمير منشآت نووية في بلادهم!!
    توقعات الطقس
    تجهزوا للمنخفض الآيسلاندي القادم.. إليكم موعده المتوقع
    “كاذب”.. أمير سعودي يشن هجوماً على جورج قرداحي