إجلاء 258 أفغانيا من كابل إلى الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن 258 أفغانيا “مهددين بسبب ارتباطاتهم”، تم إجلاؤهم من كابل الى الدوحة في قطر وسيرسلون قريبا إلى فرنسا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن طائرة استأجرتها باريس “سمحت بإجلاء 258 أفغانية وأفغانيا مهددين بشكل خاص بسبب ارتباطاتهم، ولا سيما الصحفيين، أو لارتباطهم بفرنسا”.

كما تم إجلاء 11 فرنسيا و60 هولنديا على متن الرحلة نفسها.

وقالت باريس في البيان إنه تم منذ 10 سبتمبر إجلاء 110 فرنسيين بالإضافة إلى 396 أفغانية وأفغانيا في 10 رحلات منفصلة نظمتها قطر، شاكرة مساعدتها في التخطيط لهذه العمليات المعقدة وتنفيذها.

ومنذ سقوط كابل في أغسطس بيد طالبان ورحيل الأميركيين، عمدت دول عدة إلى إجلاء رعاياها بالإضافة إلى أفغان مهددين على وجه الخصوص لكونهم خدموا مصالح أجنبية في السنوات الأخيرة.

كما أعلنت باريس في بيان مشترك مع السلطات في الدوحة، أنها سلمت “40 طنا من المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات للشتاء مخصصة للمنظمات الدولية في أفغانستان”.