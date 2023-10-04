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إجلاء 3000 شخص من تينيريفي الإسبانية بسبب حرائق غابات

منذ 28 ثانية
حريق غابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية

حريق غابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية

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أرغم حريق غابات اندلع في جزيرة تينيريفي الإسبانية وسط درجات حرارة مرتفعة على غير المعتاد، السلطات الأربعاء على إجلاء نحو 3000 شخص، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

ويكافح عناصر الإطفاء مدعومين من ستّ مروحيات إطفاء، الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأربعاء في منطقة وديان شديدة الانحدار في شمال شرق الجزيرة الذي دمره حريق غابات ضخم في آب (أغسطس) الماضي، حسبما ذكرت حكومة تينيريفي الإقليمية.

وأُجلي 2400 شخص من بلدة سانتا أورسولا و600 من لا أوروتافا كإجراء احترازي، على ما كتب لوبي أفونسو، نائب رئيس حكومة تينيريفي الإقليمية على “فايسبوك”.

وأظهرت صور بثها التلفزيون ومقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من تلّ على مقربة من منازل في حي ناء فيما كانت مروحيات تسقط المياه على النيران.

ولم تتأثر حتى الآن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي، وهي جزء من أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي، فيما يعمل مطاراها بشكل طبيعي.

وقالت المسؤولة في الجزيرة عن حالات الطوارئ بلانكا بيريز للإذاعة المحلية إن مركز الحريق “استقر، ونراقب تطوره لتحديد ما إذا بإمكان السكان العودة إلى منازلهم في غضون ساعات قليلة”.

ويأتي اندلاع الحريق في وقت أُعلنت في تينيريفي وجزيرة غران كناريا المجاورة حالة الإنذار من درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت 30 درجة مئوية في معظم أنحاء الجزيرة، وهي المستويات التي تُسجل عادة في ذروة الصيف.

https://x.com/zowae_/status/1709655129954152758?s=46&t=YMbAQkAGLrG1soX2nJyjXQ

 

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