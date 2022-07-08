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إجماع دولي على مطالبة روسيا بإنهاء حصار أوكرانيا

منذ 32 دقيقة
قمة مجموعة العشرين - رويترز

قمة مجموعة العشرين - رويترز

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أفاد مسؤول غربي حضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا الجمعة الواقع في 8 تموز بأن الاجتماع أظهر تأييدا بالإجماع لمطالبة روسيا بإنهاء الحصار الذي تفرضه على صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف المسؤول: “نأمل في أن يكون من نتيجة هذا الاجتماع أن ترى روسيا حجم الإجماع الدولي على ضرورة إحراز تقدم في قضية الحبوب” مضيفا أن الاجتماع أظهر أن هناك قيمة لانعقاد مجموعة العشرين، لكن يبقى أن نرى إن كان الاجتماع سيسفر عن تغيير.

وشهد هذا الاجتماع المنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية أول لقاء بين لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط.

بالتوازي، اعتبرت موسكو أن الدول الغربية “أخفقت” في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية”.

ونفت زاخاروفا تقارير عن أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قاطع الاجتماعات، علماً أن مشاركين أكدوا أن الوزير الروسي غادر اجتماعات عدة تخللها انتقاد للهجوم الروسي على أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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