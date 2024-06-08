إجمالي إنتاج‭ ‬العراق من الغاز يصل إلى 3.1 مليار قدم مكعبة يوميا

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024، إن العراق ينتج الآن ما إجماليه 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، ارتفاعا من 2.9 مليار قدم مكعبة في 2022.

وذكر بيان صدر عقب زيارة السوداني لجنوب العراق لافتتاح مشاريع طاقة جديدة في البصرة وميسان أن كمية الغاز المستخرج والمعالج لا تتجاوز 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقال البيان إن العراق يريد التوقف عن حرق الغاز بحلول عام 2028، لكن البلاد تواصل حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنها تفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من إيران بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.