إحباط تفجير عبوتين ناسفتين في العاصمة الإيرانية طهران

أعلنت الأجهزة الأمنية في إيران، الثلاثاء، عن إحباط محاولة تفجير باستخدام عبوتين ناسفتين في العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، الجنرال سعيد منتظر المهدي، الثلاثاء، عن إحباط تفجير عبوتين ناسفتين في طهران خلال احتفالات آخر ليلة أربعاء من نهاية العام الإيراني.

وقال الجنرال المهدي، في تصريحات صحفية، إن “ضباط جهاز المخابرات التابع للشرطة تمكن من تحييد وإحباط تفجير عبوتين ناسفتين في طهران”.

وأضاف: “كان حجم هاتين العبوتين كبيرا، لدرجة أنه في حالة حدوث انفجار، كان من الممكن أن يتسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة لمواطني طهران”.

بدوره، قال حاكم طهران علي رضا فخاري، إن “هناك بعض العصابات كانت تحاول القيام بأعمال تخريب لإفساد سعادة الناس، لكن تم التعرف على عناصرها واعتقالهم “.

وشهدت المدن الإيرانية مساء الثلاثاء، احتفالات لما يعرف بـ”الأربعاء الأحمر” وهو أحد أقدم تقاليد إيران ويحتفل به في بعض الدول المجاورة لها.

ويرتكز كل عنصر من مكونات عادات هذه الليلة على معتقدات ثقافية قديمة، والتي تغيرت بمرور الوقت تحت تأثير الثقافة المحلية والدينية لتلك المناطق.

وأسفرت هذه الاحتفالات التي تستخدم فيها النيران والمفرقعات والألعاب النارية عن قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية.