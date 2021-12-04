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إحباط محاولة اغتيال الرئيس التركي "أردوغان"

4 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2021 10:00 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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ذكرت قناة “تي آر تي” (TRT) الرسمية التركية أن الشرطة عثرت، صباح اليوم السبت، على عبوة كانت معدة لتفجيرها في مهرجان خطابي نظمه الرئيس رجب طيب أردوغان ظهر اليوم في مدينة سيرت جنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن العبوة وضعت تحت سيارة يملكها أحد أفراد الشرطة. وذكرت القناة أن الشرطة فجّرت العبوة وبدأت بتحقيق واسع النطاق للكشف عن ملابسات الحادثة.

وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.

وأشاد في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات المجتمع المدني، بالخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية لتركيا طوال السنوات الـ19 الماضية.

وأكد أنه مع مرور الزمن سيتضح أكثر أن “بي كا كا” هو قطيع من القتلة المأجورين لدى القوى الإمبريالية.

وشدد على أن تركيا ستواصل كفاحها داخل حدودها وخارجها حتى تخرج الإرهاب من أجندتها بشكل كامل.

 

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