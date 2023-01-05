إحباط محاولة انقلاب عسكري في تشاد

قالت حكومة تشاد في بيان (الخميس 5-1-2023) إن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لزعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري.

وأضافت “هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطا بالجيش”. وأفادت بأن على الخطة من تدبير باردين بردي تارجيو رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى تارجويو المسجون للتعليق.

وذكر البيان أن أجهزة الأمن اعتقلت أشخاصا مرتبطين بالمؤامرة منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول وصادرت معدات عسكرية.

وتشاد في حالة تأهب منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي في عام 2021، قبل أن يستولى ابنه محمد على السلطة.

وعمدت السلطات إلى قمع المعارضة في الأشهر القليلة الماضية، إذ خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة بانتقال أسرع إلى الحكم الديمقراطي.

وقُتل نحو 50 شخصا في أكتوبر تشرين الأول في احتجاجات وصفتها الحكومة بأنها “عصيان مسلح” لكن جماعات حقوقية قالت إنها مظاهرة مؤيدة للديمقراطية.