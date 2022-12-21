إحباط محاولة انقلاب في جامبيا

قالت حكومة جامبيا ، الأربعاء إنها أحبطت محاولة انقلاب عسكري واعتقلت أربعة جنود كانوا يخططون للإطاحة بإدارة الرئيس أداما بارو.

وأوضحت في بيان أن القيادة العليا للقوات المسلحة لجامبيا اعتقلت أربعة جنود على صلة بالانقلاب المزعوم بعد عملية عسكرية أمس الثلاثاء.

ومحاولات الانقلاب ليست غريبة على جامبيا التي لا تزال تعاني من آثار حكم الرئيس السابق يحيى جامع الذي استمر أكثر من عقدين وتميز بالسلطوية والانتهاكات المزعومة.

وجامبيا دولة صغيرة في غرب أفريقيا يقدر عدد سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة وتحيط بها السنغال بالكامل تقريبا.

واستولى جامع نفسه على السلطة في انقلاب عام 1994 وأحبط عدة محاولات للإطاحة به قبل أن يخسر انتخابات أواخر عام 2016 أمام بارو.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى الإطاحة به على أنها دفعة للديمقراطية على الرغم من وجود إحباط متزايد من حكومة بارو لفشلها في معالجة الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت الحكومة اليوم الأربعاء “بناء على تقارير مخابرات.. بعض جنود الجيش الجامبي كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا”.

وأضافت أن الجيش يلاحق ثلاثة شركاء آخرين مزعومين وأن التحقيقات جارية.

ولم ترد تفاصيل عما إذا كانت محاولة الانقلاب مرتبطة بالنظام السابق.