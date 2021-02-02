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إحباط مخطط إيراني لإستهداف سفارات هذه الدول

2 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 11:32 صباحًا
ايران

علم ايران

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كشفت مصادر استخباراتية لـ”الحرة” أن إيران أرسلت عملاء، يحملون الجنسية الأوروبية والإيرانية، إلى دولة في أفريقيا لتنفيذ هجوم إرهابي ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة، حسبما نقلت القناة الرسمية الإسرائيلية.

كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية غربية، على اطلاع بتفاصيل هذا المخطط، أن بعض العملاء مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية، وكان إرسالهم بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات في هذه الدولة تمهيدا لاستهدافها لاحقا.

ولم تكشف المصادر عن اسم الدولة الأفريقية، لكنها قالت إنها تقع شرق القارة السمراء، بحسب مراسل الحرة في القدس.

وأوضح المراسل أنه قد تم اعتقال بعض المشتبه في تورطهم في هذه القضية في نفس الدولة الشرق أفريقية وآخرين في دول أخرى.

والجمعة الماضية، وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند، لم يسفر عن خسائر.

لا تزال تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بشأن تجديد جيش بلاده خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران تثير جدلا في إسرائيل.

في غضون ذلك عقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، مساء الاثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان آفيف كوخافي، ومسؤولي وزارة المالية والدفاع، لتحديد مطالب ميزانية وزارة الدفاع.

ويأتي ذلك بعد أن أوضح رئيس الأركان الجنرال آفيف كوخافي أنه أوعز للجيش بإعداد خطة عسكرية لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة، الأربعاء، جلسة للتباحث في الملف الإيراني هي الأولى منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، وذلك بحسب “الحرة”.

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