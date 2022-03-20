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إحباط هجوم إرهابي في الصومال

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 20 - مارس - 2022 9:13 مساءً
عناصر من الجيش الصومالي

عناصر من الجيش الصومالي

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تمكّن الجيش الصومالي،الأحد، من إحباط تفجير إرهابي في محافظة باي جنوب البلاد.

وأفاد الإعلام الرسمي، بأن الجيش قام بتصفية عنصر من حركة الشباب الإرهابية خلال محاولته زرع ألغام أرضية في منطقة غوف غدود بقضاء مدينة بيدوا .

وصادرت القوات دراجة نارية يستقلها الإرهابي وضبطت عددا من المتفجرات التي يحملها .

على خط مواز، نفذت قوات الأمن عمليات أمنية لتحقيق الأمن في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ خلال الـ 48 ساعة الماضية .

وتفقد مسؤولو الأمن سير العمليات في مختلف أحياء المدينة، وكانت القوات تقوم بتفتيش المنازل والنقل العام لمصادرة أسلحة غير مشروعة.

واستسلم عنصران من المليشيات المتطرفة للقوات الحكومية في محافظة هيران وسط البلاد، الخميس الماضي.

والمسلحان هما عبدالفتاح إبراهيم محمود وعثمان إبراهيم داؤود، وأعلنا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية تخليهما عن الفكر المتطرف.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفع عدد عناصر حركة الشباب التي تستسلم للحكومة الفيدرالية، وكل من يعلن تخليه عن الفكر الإرهابي يتمتع بعفو عام، ويخضع لبرنامج إعادة تأهيل قبل اندماجه مجددا في المجتمع.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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