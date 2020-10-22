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إحباط هجوم إرهابي في موسكو

منذ 42 دقيقة
الشرطة الروسية

الشرطة الروسية

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نقلت وكالة “تاس” للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة أحبط في موسكو الخميس.

وأعلن الجهاز اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة إرهابية دولية، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أعلنت في منتصف شهر أكتوبر، القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب شرق الجزء الأوروبي من البلاد.

وبحسب مكتب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن زعيم العصابة وشريكه أبديا مقاومة أثناء عملية الاعتقال، الأمر الذي دفع أفراد الأمن إلى القضاء عليهما.

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