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إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 10:35 مساءً
الدفاعات الجوية للتحالف العربي

الدفاعات الجوية للتحالف العربي

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أعلن السلطات السعودية، مساء اليوم السبت عن اعتراض وإحباط “هجوم باليستي عدائي” باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إن قوات التحالف العربي “اعترضت وأحبطت هجوما بالستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية”.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية واستهدف جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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