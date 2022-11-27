إحداها قرب لبنان.. إيران تنشر منظومتي دفاع جوي جديدتين في سوريا

استقدمت إيران “منظومتي دفاع جوي من طراز “باور 373” إلى ريف دمشق خلال الأسبوعين الماضيين، تمركزت إحداهما بالقرب من بلدة “رخلة” الحدودية مع لبنان”، وفق ما أفادت مصادر سورية.

ونقل موقع “صوت العاصمة” السوري في تقرير له، عن مصادر قولها إن “إيران استقدمت تلك المنظومات في أغسطس/آب الماضي، بعد اتفاق غير معلن جرى مع الروس والنظام السوري، جرى على إثره إدخال المنظومات براً من الأراضي العراقية، وتخزينها في المنطقة الشرقية لتدخل مؤخراً في الخدمة بمحيط دمشق”.

وكانت إيران قد أعلنت عن إدخال منظومة باور 373 إلى الخدمة ضمن قوى الدفاع الجوي الإيراني، مشيرة إلى أنها استطاعت التعامل مع أهداف على بعد 152 كيلومترا.

وقالت إيران في سبتمبر الماضي إن “منظومة باور 373 في مرحلة الاختبارات النهائية لزيادة مدى الفاعلية إلى 300 كيلومتر”.

في ذات الإطار، قال الموقع في تقريره إن مصادر وصفها بـ “المقربة من النظام السوري” كشفت أن وزارة الدفاع السورية “استقدمت خلال الأسابيع الماضية منظومات تشويش وإنذار مبكر وأخرى للدفاع الجوي إلى ريف دمشق”.

وبحسب التقرير، يأتي ذلك “بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية في الأسبوع الأخير من تشرين الأول الفائت”.

وأوضح الموقع أن “منظومات التشويش والإنذار المبكر الجديدة التي دخلت الخدمة كورية وصينية المنشأ وصلت سوريا في الأشهر الأخيرة خلال صفقات عبر إيران لتعزيز الدفاعات الجوية وحماية مواقعها في سوريا من القصف الإسرائيلي”.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن “وزارة الدفاع أجرت اختبارات على أجهزة التشويش خلال تشرين الأول الفائت، استطاعت خلالها إبعاد الطائرات الإسرائيلية لمرتين على الأقل عن الأجواء السورية وإجبارها على إلغاء تنفيذ الهجمات”.