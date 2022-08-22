إحياء الاتفاق النووي.. إيران تتهم واشنطن بالـ "مماطلة"

يبدو أنّ طريق إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يزال محفوفًا بالعوائق والعراقيل، فتارةً يظهر أن الاتفاق على صيغة نهائية بات قريبًا، وطورًا يُدلي الطرفان بتصاريح تشي بأنّ الاتفاق ما زال بعيدًا.

في هذا الشأن، اتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” الولايات المتحدة الاثنين 22 آب “بالمماطلة” في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي إن طهران تريد اتفاقًا دائما يحفظ حقوقها المشروعة.

في سياق متصل، أشار المتحدث الإيراني إلى أن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال كنعاني للصحفيين: “نؤكد أن تبادل السجناء مع واشنطن مسألة منفصلة ولا علاقة لها بعملية التفاوض التي تستهدف إحياء اتفاق عام 2015”.

من جانب آخر، أكّدت إيران أنّ المحادثات مع السعودية مسألة منفصلة عن محادثات إحياء اتفاق طهران النووي، مضيفةً أن التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء والأمن في الشرق الأوسط.