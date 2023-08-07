إخلاء معسكر كشافة عالمي في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

قال منظمون لمخيم عالمي للكشافة (الاثنين 7-8-2023) إن السلطات ستجلي عشرات الآلاف من الشباب والشابات من موقع المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية لإبعادهم عن مسار إعصار بات وشيكا، وذلك بعد أيام من شعور المئات منهم بالإعياء جراء ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي هذا الإعصار مع أسوأ الموجات الحارة التي تشهدها البلاد منذ سنوات وتسبب في زيادة الضغط على منظمي المخيم الذين واجهوا شكاوى متزايدة من الآباء، إلى جانب انسحاب الفريقين الأمريكي والبريطاني.

وقال رئيس الكشافة البريطانية في تصريحات لرويترز اليوم إن المخاوف المتعلقة بالنظافة والطعام، وليس فقط الحرارة، دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمغادرة أول تجمع عالمي للكشافة منذ جائحة كوفيد-19.

وقال المنظمون إن نحو 36 ألف مشارك ستنقلهم الحافلات غدا الثلاثاء إلى مناطق بعيدة عن مسار الإعصار خانون الذي تسبب بالفعل في فوضى في جنوب اليابان ومن المتوقع أن يضرب كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وقال كيم سونج هو، نائب وزير إدارة الكوارث والسلامة، في بيان إن المسؤولين يعملون على توفير أماكن بديلة للإقامة في سول وحولها.

وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن الرئيس يون سوك يول أمر بتشكيل فريق للاستجابة للطوارئ لتنفيذ خطط الإجلاء دون مشكلات.