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إخلاء وتهديد أمني.. ماذا يجري في الكونغرس الأميركي؟

منذ ساعة واحدة
الكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي

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ذكرت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في بيان أنها أخلت مقرها وأغلقت الشوارع المحيطة به اليوم الثلاثاء بسبب مركبة مثيرة للريبة في المنطقة.

وحث بيان الشرطة شاغلي المقر على مغادرته والتوجه إلى مناطق التجمع المخصصة، وطلبت من الموظفين وغيرهم تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وقالت الشرطة إن أحد كلابها اشتبه بالمركبة قرب مقرها.

ويقع المقر بأحد الشوارع قرب مبان مكتبية لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وتظهر مخاوف أمنيه بالمنطقة من حين لآخر. وفي أغسطس آب 2022 انتحر على ما يبدو رجل من ديلاوير (29 عاما) عندما صدم سيارته بحاجز بالقرب من مبنى الكونغرس بينما كان يطلق أعيرة نارية في الهواء. وفي عام 2021، أدى هجوم بسيارة استهدف المبنى إلى مقتل أحد أفراد شرطة حرس الكونجرس وإصابة آخر.

    المصدر :
  • رويترز

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