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إخلاء 3 جامعات أمريكية بسبب إشعارات تدعي وجود متفجرات داخلها

12 - نوفمبر - 2021

تعبيرية

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أفاد قناة “ABC” الأمريكية بأن جامعة كاليفورنيا الجنوبية وجامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أصدرت أمس أوامر بإخلاء مبانيها، بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل داخلها.

وقالت الشرطة التي قد أنهت تفتيش المباني في أراضي جامعة كاليفورنيا الجنوبية إن المعلومات حول وجود قنبلة فيها ليست صحيحة، مضيفة أن الجامعة تواصل عملها. كما لم تعثر الشرطة على أي أدلة على وجود عبوة ناسفة في أراضي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

خلال الأسبوع الماضي كانت عدة جامعات وكليات أمريكية قد أخلت موظفيها وطلابها عدة مرات بسبب تلقيها لتهديدات بوجود قنابل. واتضحت فيما بعد أن كل هذه المعلومات كانت كاذبة. وجرى يوم الجمعة الماضي إخلاء جامعة “ييل” والأحد الماضي إخلاء جامعات كولومبيا وبراون وكورنيل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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