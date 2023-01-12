إدارة الطيران الأمريكية لم تتوصل لسبب العطل التقني

قالت شركات طيران أمريكية إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها، الخميس، بينما تكثف إدارة الطيران الاتحادية جهودها لمعرفة سبب عطل إلكتروني أدى إلى توقف رحلات الطيران فضلا عن الحيلولة دون تكراره.

وأرجئت أو ألغيت أكثر من 11300 رحلة طيران أمريكية أمس الأربعاء وفقا لموقع فلايت أوير الإلكتروني. وهذا هو أول توقف عام على مستوى البلاد لرحلات الطيران في نحو 20 عاما.

وقالت شركات كبيرة منها دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز إنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها اليوم الخميس.

وحال العطل الإلكتروني في إدارة الطيران الاتحادية دون إصدار المطارات التحذيرات المحدّثة المرتبطة بالسلامة التي تنبه الطيارين من مخاطر محتملة مثل إغلاق مدارج الطائرات أو تعطل المعدات أو أعمال البناء، الأمر الذي أدى لوقف الرحلات مؤقتا.

وذكر مسؤولون في الإدارة الاتحادية أن مراجعة مبدئية للواقعة خلصت إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات، لكنهم أضافوا أنه لا يوجد أي أدلة على هجوم إلكتروني وأن التحقيقات مستمرة.

وقال أشخاص مطلعون على المراجعة، طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن هذا الملف نفسه عطل النظامين الأساسي والاحتياطي.