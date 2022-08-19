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إدارة بايدن تجهز مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2022 4:56 صباحًا
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار ويمكن أن تعلن عنها قريبا ربما غدا الجمعة.

وأضافت المصادر أن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم نشر هوياتها، إن الإعلان عن المساعدات قد يتأخر حتى الأسبوع المقبل، محذرة من أن قيمة حزم الأسلحة قد تتغير قبل الإعلان عنها.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير شباط فيما وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها “عملية عسكرية خاصة”، تحول الصراع إلى حرب استنزاف تدور بالأساس في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأرسلت واشنطن مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لحكومة كييف.

على صعيد متصل، قال تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” إن الصواريخ الأمريكية التي تسلمتها أوكرانيا، مؤخرا، ونشرتها بالفعل هي مضادة للإشعاع ومصممة للاستخدام في موجات الرادار.

ووفقا للتقرير، فمن المرجح أن تكون ميزة أوكرانيا مؤقتة مع تكيف الجيش الروسي على المدى الطويل، ولكن في الوقت الحالي، فإن وجود صواريخ (AGM-88 HARM) أو المضادة للإشعاع عالية السرعة، سيجعل موسكو تفكر مرتين قبل تشغيل راداراتها.

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