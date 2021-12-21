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إدارة بايدن ترسل ألف عسكري لمساعدة الأطباء في المستشفيات

22 - ديسمبر - 2021

كورونا اميركا

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اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال ألف خبير طبي من العسكريين لمساعدة الأطباء في المستشفيات، حيث تكافح الطواقم متحور “أوميكرون”.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: “كلفت البنتاغون بإرسال ألف عسكري ليساعدوا في تعزيز طواقم المستشفيات المحلية وزيادة قدراتها الاستيعابية”.

وأوضح أن الحديث يدور عن ألف شخص من الأطباء العسكريين والممرضات والكوادر الطبية الأخرى.

وأضاف أن إرسال الكوادر الطبية الإضافية قد بدأ، ووصلت مجموعات منهم إلى ولايتي ويسكونسن وإنديانا.

وأكد بايدن أن نقص الكوادر واحدة من أهم المشاكل التي تواجه المستشفيات الأمريكية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها قد أفادت بأن متحور “أوميكرون” أصبح المتحور المهيمن في البلاد، وبلغت نسبته 73% بين عدد الإصابات، وفي بعض المناطق تجاوزت الـ90%.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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